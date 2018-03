Siemens Healthineers startet mit Kursgewinnen an der Börse

Die Zentrale der Siemens AG in München. Foto: Matthias Balk/Archiv

Frankfurt/Main/Erlangen (dpa) - Die Siemens-Medizintechniktochter Healthineers ist am Freitag mit Kursgewinnen an der Börse gestartet. Der erste Xetra-Kurs von 29,10 Euro lag knapp 4 Prozent über dem Ausgabepreis von 28 Euro. Bei diesem hatte Siemens allerdings leichte Abstriche machen müssen: Er lag in der unteren Hälfte der angepeilten Spanne von 26 bis 31 Euro.