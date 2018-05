Siemens gibt Offenbach «perspektivisch auf»

Offenbach (dpa/lhe) - Bei der Sanierung der Kraftwerks- und Antriebssparte von Siemens kommen auf die Mitarbeiter in Offenbach harte Einschnitte zu. Der Standort, an dem rund 700 Beschäftigte Kraftwerke planen und bauen, werde wie bereits avisiert mit Erlangen gebündelt und «perspektivisch aufgegeben», teilte Siemens am Dienstag in München mit. Ein Teil der Mitarbeiter solle aber weiter im Rhein-Main-Gebiet beschäftigt werden, etwa in Frankfurt. Wie viele dies genau sind, wurde nicht näher beziffert. Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern würden bald beginnen, sagte ein Sprecher. Ergebnisse sollten noch in diesem Geschäftsjahr vorliegen.