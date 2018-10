Silbermond gibt Freiluft-Konzert beim Hessentag 2019

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Als eine der angesagtesten Bands beim Hessentag 2019 (7. bis 16. Juni) wird Silbermond in Bad Hersfeld auftreten. Die Deutsch-Poprock-Gruppe («Symphonie», «Leichtes Gepäck») wird am 8. Juni ein Freiluft-Konzert im Jahnpark geben, wie die Stadt am Freitag bekanntgab. Die Band ist Stammgast beim hessischen Landesfest. Silbermond spiele dann zum sechsten Mal auf einem Hessentag. Ein weiterer Top-Act ist 2019 die Kelly Family. Sie tritt am 14. Juni im Jahnpark auf. Silbermond gibt in Bad Hersfeld eines von zwei Open-Air-Konzerten 2019. Die zweite Show ist am 26. Juli in Chemnitz (Arena am Hartmannplatz).