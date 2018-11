Silvia Weidenbach ist neue Hanauer Stadtgoldschmiedin

Hanau (dpa/lhe) - In Hanau hat sich am Dienstag die neue Stadtgoldschmiedin vorgestellt. Silvia Weidenbach (38) wurde von der Stadt als 8. Hanauer Stadtgoldschmiedin ernannt. Zuvor hatte eine Jury die 1980 in Annweiler am Triefels (Rheinland-Pfalz) geborene Künstlerin gewählt. Weidenbach wird 2019 für einige Wochen in der Brüder-Grimm-Stadt arbeiten und einen Workshop anbieten, wie die Gesellschaft für Goldschmiedekunst und das Deutsche Goldschmiedehaus am Dienstag berichteten.