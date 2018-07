Sinkende Rhein-Wasserstände gefährden nicht die Schifffahrt

Ein Frachtschiff passiert eine Sandbank am Mittelrhein bei Kaub. Foto: Thomas Frey

Bingen (dpa) - Obwohl die Wasserstände des Rheins in den kommenden Tagen voraussichtlich weiter sinken, können Schiffe nach wie vor auf dem Strom fahren. Allerdings müssen bei der Frachtmenge Abstriche gemacht werden. «30, 40 Prozent weniger Ladung haben wir mittlerweile schon erreicht», erklärte am Donnerstag ein Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts in Bingen.