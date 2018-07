Skater rammt Radlerin: Bei Rot über Ampel

Kassel (dpa/lhe) - Ein Skateboardfahrer ist am Donnerstagabend in der Kasseler Innenstadt mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Der 47 Jahre alte Mann und die 41-jährige Frau wurden dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Skater war bei Rot über die Ampel gefahren.