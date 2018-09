Skigebiete im Sauerland investieren 15 Millionen

Mehrere Millionen Euro stecken die Skigebiet-Betreiber demnach außerdem in die Schneesicherheit: Viele haben laut Mitteilung Speicherteiche erweitert, Leitungssysteme optimiert oder effizientere Beschneiungsanlagen angeschafft. Mancherorts, wie etwa in Willingen, sollen auch neue Förderbänder und ein zusätzlicher Tellerlift an den Start gehen, um die Beförderungskapazitäten zu erweitern.

Unter dem Dach der Wintersport Arena organisieren sich Betreiber der Skigebiete im Hochsauerlandkreis, Siegerland-Wittgenstein, Olpe und der bereits in Hessen gelegenen Gemeinde Willingen. Insgesamt stehen Wintersportlern in der Saison so 83 beschneite Pisten und 10 Kilometer beschneite Loipen zur Verfügung. Die Skigebiet-Betreiber hoffen auf beständige Minusgrade ab Mitte Dezember, um in die Saison starten zu können, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte.