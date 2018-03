Skulptur des Bildhauers Tony Cragg geht an Landesmuseum

Darmstadt (dpa/lhe) - Das Hessische Landesmuseum in Darmstadt hat eine Bronzeplastik des britischen Malers und Bildhauers Tony Cragg erstanden. Die 2,60 Meter hohe und 600 Kilogramm schwere dunkel patinierte Plastik heißt «Contradiction» (Widerspruch) und steht seit Donnerstag auf einem seitlichen Podest der Haupttreppe. «Der Besucher folgt auf dem Weg in das 2. Obergeschoss geradezu den Windungen der Skulptur nach oben», heißt es in einer Mitteilung des Museums. Dabei kann er sie von verschiedenen Seiten betrachten.