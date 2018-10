Skyliners-Coach Herbert: «Möchte am liebsten aufhören»

Frankfurt/Main (dpa) - Trainer Gordon Herbert hat nach einer Pleite mit seinen Fraport Skyliners aus Frankfurt offen über einen Rückzug aus dem Basketball gesprochen. «Ich bin alt genug, um mit Niederlagen umzugehen. Aber nach Spielen wie diesen möchte ich am liebsten mit dem Coachen aufhören», sagte der 59 Jahre alte Kanadier nach der 64:72-Niederlage in der Bundesliga gegen BG Göttingen am Sonntagabend.