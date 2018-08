Skyliners Frankfurt holen Kanadier Bell-Haynes

«Trae hatte eine überragende Karriere am College in Vermont und hat dort einen großen Fußabdruck hinterlassen», sagte Skyliners-Trainer Gordon Herbert über den Neuzugang. «Er ist zwar ein Rookie und es ist seine erste Station im Ausland, ich freue mich aber sehr, ihn in unserem Programm zu haben.» Bell-Haynes war im Sommer zwar von keinem NBA-Team gedraftet worden, spielte danach aber mit den Milwaukee Bucks in der Summer League. «Basketball ist mein Leben und ich freue mich, dass ich meine Leidenschaft nun in Deutschland fortführen kann», sagte er.