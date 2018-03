«Smombies» sind gefährdet: Nackenschäden durchs Handy

Bad Homburg (dpa/lhe) - Zum «Tag der Rückengesundheit» am 15. März warnt Hessens größte Krankenkasse vor Nackenschäden durch elektronische Geräte. «Der ständige Blick auf das Gerät, also nach schräg unten, kann zu einer Überlastung der Halswirbelsäule führen», teilte die AOK in Bad Homburg im Vorfeld mit.