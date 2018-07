Software AG überrascht mit Gewinnanstieg

So ging der Konzernerlös um einen Prozent auf 205,7 Millionen Euro zurück, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Darmstadt mitteilte. Experten hatten mit einem Rückgang in dieser Höhe gerechnet. Positiv überraschen konnte die Software AG dagegen auf der Ergebnisseite. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog um neun Prozent auf 52,2 Millionen Euro an.

Unter dem Strich zog der Überschuss um fünf Prozent auf 42,2 Millionen Euro an. Analysten hatten mit einem Gewinnrückgang gerechnet. Das könnte der sich in den vergangenen Monaten schwachen Aktie Auftrieb verleihen. Das Unternehmen bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr.