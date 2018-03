Software AG will mit YouTube-Serie Studenten finden

Darmstadt (dpa/lhe) - Mit der Mini-Serie «Meet the Nerds» im Internet will die Software AG in Darmstadt Studenten auf sich aufmerksam machen. Inspiriert von der amerikanischen Sitcom «Big Bang Theorie» machen vier junge Studierende der Software AG das Unternehmen und einige seiner Kunden wie etwa die Deutsche Bahn bekannt. Auch der Fußballbundesligist SV Darmstadt 98, deren Hauptsponsor die Software AG ist, spielt mit. Vier Filme plus Trailer gibt es bisher, weitere sollen folgen, wie Projektleiter Jürgen Powik sagte. Die Filme sind kürzer als zwei Minuten. Denn: «Viele You-Tuber klicken nach zwei Minuten wieder weg.»