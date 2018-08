Software bahnt Passagieren bei Unwettern den Weg zum Ziel

Ungefähr 90 Prozent der Flüge könnten erfahrungsgemäß über das System umgebucht werden, die übrigen Fälle werden von Mitarbeitern in der Lufthansa-Verkehrsleitzentrale individuell bearbeitet. Über den neuen Flug werden die Passagiere per SMS oder E-Mail informiert. Ein Vorteil des Systems sei vor allem die Geschwindigkeit, mit der in einer Situation unter hohem Zeitdruck viele Passagiere umgebucht werden müssen: So könne ein A 380 mit 500 Passagieren mit Hilfe des Systems innerhalb von zehn Minuten umgebucht werden.