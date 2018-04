Softwarefirma Serviceware legt erfolgreiches Börsendebüt hin

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der hessische Softwareanbieter Serviceware ist erfolgreich an die Börse gegangen. Die Papiere des Bad Camberger Unternehmens wurden am Freitag an der Frankfurter Börse im Prime Standard notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzvorschriften. Zum Einstand wurde die Aktie nur knapp über dem Ausgabepreis von 24 Euro gehandelt, das Papier zog dann aber bis auf fast 25 Euro an.