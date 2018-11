Solar-Draisinenbahn geht in die Winterpause: 30 500 Besucher

Wald-Michelbach (dpa/lhe) - Rund 30 500 Menschen sind in der sechsten Saison mit der Solar-Draisinenbahn im Odenwald gefahren - etwas weniger als im Vorjahr. Der Umsatz sei jedoch etwa gleich geblieben, sagte ein Sprecher des Kreises am Donnerstag in Wald-Michelbach zum Ende der Saison. Genauere Zahlen nannte er nicht. Wie hoch das Defizit 2018 ausfällt, müsse noch ausgerechnet werden. «Für 2019 hat der Kreis im Haushaltsplan einen Zuschuss in Höhe von 200 000 Euro vorgemerkt.»