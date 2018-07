Solarplatten an Baustellen der Deutschen Bahn gestohlen

Gießen/Linden/Langgöns/Kirch-Göns (dpa/lhe) - Bislang unbekannte Diebe haben in Hessen sechs Solarpanels der Deutschen Bahn gestohlen. Sie seien als Energieversorgung für Baustellen im Schienenbereich bei Langgöns, Linden (Kreis Gießen) und Kirch-Göns (Wetteraukreis) montiert gewesen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Mitarbeiter der Deutschen Bahn bemerkten den Diebstahl am Dienstagmittag. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Diebe zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen zu. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf rund 18 000 Euro geschätzt.