Solartechnikhersteller SMA plant Stellenabbau

Das Logo des Solartechnikherstellers SMA Solar prangt am Fertigungsgebäude in Niestetal. Foto: Uwe Zucchi/Archiv

Niestetal (dpa/lhe) - Angesichts der schlechteren Geschäftsprognose für das laufende Jahr plant der Solartechnikhersteller SMA einen Stellenabbau. Zum Umfang könne man noch nichts sagen, erklärte eine SMA-Sprecherin am Freitag. Bis Ende des Jahres will das Unternehmen mt Sitz im nordhessischen Niestetal entsprechende Pläne erarbeiten. Eine Möglichkeit sei die Auslagerung von Unternehmensbereichen. Die SMA Solar Technology AG hat 3200 Mitarbeiter, 2100 davon in Deutschland. Zuvor hatte die «Hessische/Niedersächsische Allgemeine» (HNA) über das Thema berichtet.