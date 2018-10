Soldaten im Wald schrecken Anwohner auf

Ein Anwohner rief am Montagabend die Polizei und berichtete von lautem Geschrei und Maschinengewehrfeuer. Schon in den vergangenen Tagen seien ihm Militärfahrzeuge mit niederländischen Kennzeichen in der Gegend aufgefallen. Mehrere Polizeistreifen suchten daraufhin die Gegend ab. Sie trafen auf sechs Soldaten, «die möglicherweise zu einer Spezialeinheit gehören», wie die Beamten am Dienstag berichteten.

In der Nacht sei zunächst nicht zu klären gewesen, ob die Männer sich berechtigterweise in dem Waldstück aufhielten oder nicht. Am Dienstag hätten Nachforschungen bei der Bundeswehr dann ergeben, dass «alles regulär war», wie Polizei-Sprecherin Andrea Ackermann sagte.