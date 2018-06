Sommer beginnt in Hessen mit Abkühlung

Offenbach (dpa/lhe) - Ausgerechnet der kalendarische Sommerbeginn ist in Hessen mit einer deutlichen Abkühlung verbunden. Vorher aber wird es am (morgigen) Mittwoch noch einmal sommerlich-warm und im Süden sogar heiß: Nach einem eher wolkigen Tagesbeginn ist es am Mittwochnachmittag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vielfach heiter. Die Temperaturen klettern im Norden auf 26 Grad im Norden und in Süden auf bis 31 zu Grad.