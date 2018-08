Sommer kommt mit blauem Himmel und 32 Grad zurück

Offenbach (dpa/lhe) - Mit Sonne, blauem Himmel und Temperaturen bis 32 Grad kommt der Sommer nach Hessen zurück. Schon am (morgigen) Mittwoch lockert der Himmel am Nachmittag nach und nach auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Offenbach vorhersagte. Es wird 24 bis 28 Grad warm. Am Donnerstag strahlt dann die Sonne ungetrübt und es wird 28 bis 32 Grad warm. Am Freitag ziehen Wolken auf, im Nordwesten ist es stark bewölkt. Anfangs regnet es, später noch vereinzelt im Süden und Osten. Es wird 23 bis 30 Grad warm. Der Rekordsommer setze sich fort, Extremwerte über 35 Grad seien aber nicht zu erwarten, erklärte DWD-Meteorologe Robert Hausen.