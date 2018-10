Sommer lässt nicht locker: Rekordtemperaturen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Das kommende Wochenende ist rekordverdächtig: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet für Hessen sommerliche Temperaturen auf einem Niveau, bei dem am Samstag sogar der Tagesrekord fallen könnte. Es kann also der wärmste 13. Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden, wie ein Sprecher des DWD am Freitag sagte.