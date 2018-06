Sommeranfang: Bauern hoffen auf Sonne und wenig Regen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hessens Landwirte starten mit ersten Erntearbeiten in den Sommer. Die Vegetation sei zehn bis 14 Tage früher dran als sonst, sagte der Generalsekretär des Hessischen Bauernverbandes, Peter Voss-Fels. In Südhessen sei bereits die erste Gerste gedroschen worden. In der Wetterau stehe die Ernte kurz bevor. Anders als in den zurückliegenden Wochen wünschen sich die Landwirte nicht mehr in erster Linie Regen: «Jetzt brauchen wir sonniges, trockenes Sommerwetter.»