Sommerferien gehen los und die Staus auf den Autobahnen

Vorsichtshalber rief der Betreiber Fraport Reisende auf, sich drei Stunden vor dem Abflug am Airport einzufinden. Grund dafür sind womöglich längere Wartezeiten an den Personenkontrollen, für die die Bundespolizei zuständig ist. Der Ferienbeginn in Hessen sowie zeitgleich im Nachbarland Rheinland-Pfalz sowie im Saarland gilt als einer der aufkommenstärksten Tage des Jahres am Frankfurter Flughafen. Fraport erwartet mehr als 200 000 Passagiere.