Sommertage im Oktober: Dank Sonne über 25 Grad

Offenbach (dpa/lhe) - Viel Sonnenschein beschert großen Teilen Hessens ein Bilderbuchwochenende. Die Temperaturen steigen am Freitag und Samstag auf Höchstwerte zwischen 22 und 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach vorhersagte. Dies sei außergewöhnlich warm für Mitte Oktober. Meteorologen sprechen ab 25 Grad von einem Sommertag. Zugleich bleibt es trocken, nachts und morgens muss mit Nebel gerechnet werden.