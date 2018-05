Sommerwetter bis zur Wochenmitte: auch danach noch warm

Offenbach (dpa/lhe) - Sonnenhungrige Hessen können sich auch in den nächsten Tagen auf sommerliches Wetter mit Temperaturen um die 25 Grad freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, bleibt es hessenweit bis zur Wochenmitte sonnig und trocken. Am Dienstag kann es örtlich bis zu 28 Grad warm werden. Erst ab Mittwoch zieht von Westen her ein Tiefausläufer ins Land, der Schauer und Gewitter bringen kann. Wirklich kalt werde es aber auch dann nicht, sagte Meteorologe Thomas Ruppert: «Wir haben dann um die 20 bis 23 Grad. Temperaturen also, die für die erste Mai-Dekade normal sind.»