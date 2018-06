Sommerwetter kommt zurück: 30-Grad-Marke wird geknackt

Am Montag soll es zunächst örtlich noch stark bewölkt sein, am Nachmittag lockert der Himmel aber zunehmend auf. Die Höchsttemperaturen erreichen 19 bis 22 Grad, in Südhessen bis zu 24 Grad. Auch der Dienstag startet zunächst mit vielen Wolken, die sich am Nachmittag verziehen. Es wird mit 24 bis 29 Grad noch einmal etwas wärmer. Am Mittwoch kann laut DWD wieder die 30-Grad-Marke überschritten werden. Regen wird nicht erwartet.

Von Donnerstag an solle aus dem Norden allerdings wieder kühlere Luft kommen, sagte DWD-Meteorologin Bertelmann. «Dabei nimmt die Schauer- und Gewittergefahr in der zweiten Wochenhälfte wieder zu.»