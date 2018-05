Sonne bis Regen: Wechselhafter Pfingstmontag in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Der Pfingstmontag zeigt sich in Hessen wechselhaft. Während es in Nord- und Mittelhessen heiter bis sonnig und trocken bleibt, sieht es südlich des Mains anders aus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass dort am Nachmittag Schauer und Gewitter drohen. Auch das Risiko von Starkregen besteht dort gebietsweise. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad.