Sonne satt und blauer Himmel: Der Frühling kommt

Offenbach (dpa/lhe) - Während es nachts noch friert, wird es tagsüber schon fast sommerlich: Bis auf 24 Grad steigen die Temperaturen an diesem Wochenende in Hessen. Mit bis zu 20 Sonnenstunden rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) insgesamt, wie er am Freitag in Offenbach mitteilte. Angesichts dessen warnten die Meteorologen Sonnenanbeter, auf ausreichenden Hautschutz zu achten: «Nach dem langen und eher trüben Winter muss sich die Haut erst wieder an die Sonne gewöhnen und die hat zu dieser Jahreszeit schon einiges an Kraft», erklärte Jacqueline Kernn vom DWD.