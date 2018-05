Sonne und sommerliche Temperaturen am Wochenende

Noch schöner und wärmer als der Samstag wird der Sonntag mit Temperaturen über 25 Grad. Ab 25 Grad sprechen die Meteorologen von sommerlichen Temperaturen.

Am Samstag werden im Norden und Osten Hessens 20 Grad erwartet, am Sonntag sogar um die 23 Grad. Im Rhein-Main-Gebiet und an der Bergstraße sind am Samstag schon bis zu 25 Grad drin. Am Sonntag können an der Bergstraße Spitzenwerte von bis zu 26/27 Grad erreicht werden.