Sonntag mit Gewittern und Unwettern: maximal 28 Grad

Die Temperaturen erreichen nur noch Höchstwerte von 23 bis 28 Grad. Am Freitag waren in Südhessen an mehreren Messstationen in Hessen mehr als 32 Grad gemessen worden. In der Nacht zum Montag klingen die Schauer wieder ab und es kühlt sich bis auf 13 Grad ab. Wolken und Sonne wechseln sich am Montag ab. Schauer gibt es nur noch im Bergland und die Temperaturen klettern wieder auf 26 bis 31 Grad.