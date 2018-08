Sozialer Wohnungsbau: Hessen setzt Anreize durch Förderung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Land Hessen will Anreize für den sozialen Wohnungsbau setzen und hat hierfür Richtlinien für eine staatliche Förderung reformiert. «Damit erleichtern wir Investoren den Bau von bezahlbaren Wohnungen und ermöglichen eine langfristige Entspannung am Wohnungsmarkt», sagte die Wohnungsbauministerin Priska Hinz (Grüne) in Wiesbaden. Bauträger werden unter anderem bessere Konditionen für Förderdarlehen bekommen. Lässt ein Investor die neu entstandenen Wohnungen 25 statt 20 Jahre verbindlich als Sozialwohnung bestehen, erhöht sich der Zuschuss zusätzlich.