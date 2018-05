Sozialgericht gibt Arbeitslosen in Streit um Sperrzeit Recht

Kassel (dpa/lhe) - Hat ein Arbeitsloser in kurzer Zeit drei Vermittlungsvorschläge erhalten und sich nicht auf die Stellen beworben, darf gegen ihn nur eine Sperrzeit verhängt werden. Das entschied das Bundessozialgericht am Donnerstag im Fall eines Arbeitslosen aus Radeburg in Sachsen (Aktenzeichen B 11 AL 2/17 R). Der Mann arbeitete den Angaben zufolge zuletzt als Küchenhilfe. Die Bundesagentur für Arbeit sandte ihm am 29. November 2011 zwei Vermittlungsvorschläge im gleichen Beruf («Beikoch») in Hotels im Schwarzwald und in Bayern. Einen Tag später folgte ein weiteres Stellenangebot in einem Klinikum in Sachsen per Post.