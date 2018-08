Sozialverband: Wohnungsmangel gefährdet den sozialen Frieden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Paritätische Wohlfahrtsverband in Hessen hat von der künftigen Landesregierung eine «wohnungspolitische Kehrtwende» gefordert. «Fehlende Sozialwohnungen, rasant steigende Mieten und eine weitverbreitete Diskriminierung: Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist in Hessen dramatisch», erklärte die Landesgeschäftsführerin Yasmin Alinaghi. Der Mangel gefährde den sozialen Frieden. In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt.