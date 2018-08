Sozialverband und Wohnungswirtschaft fordern Wohnungsbau

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei Verbände, eine ähnliche Kritik: Der Paritätische Wohlfahrtsverband und die Wohnungswirtschaft in Hessen haben von der Politik deutlich mehr Anstrengungen im Wohnungsbau gefordert. Der Paritätische mahnte am Montag eine «wohnungspolitische Kehrtwende» an. «Fehlende Sozialwohnungen, rasant steigende Mieten und eine weit verbreitete Diskriminierung: Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist in Hessen dramatisch», erklärte die Landesgeschäftsführerin Yasmin Alinaghi. Der Mangel gefährde den sozialen Frieden. In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt.