Später Geld wegen Novelle beim Unterhaltsvorschuss

Dietzenbach/Kassel (dpa/lhe) - Die Novelle des Unterhaltsschutzgesetzes führt in einigen hessischen Kommunen dazu, dass Alleinerziehende später ihr Geld bekommen. Die 33 Jugendämter im Land hätten zwischen drei und 20 Fachkräfte einstellen müssen, um den Mehraufwand zu bewältigen, sagte der Sprecher des Hessischen Städtetags, Michael Hofmeister, der Deutschen Presse-Agentur in Darmstadt. In den meisten Städten habe sich die Zahl der Anträge verdoppelt, in Frankfurt und Wiesbaden sogar verdreifacht.