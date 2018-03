Später Wintereinbruch macht Hessen zu schaffen

Kassel (dpa/lhe) - Heftige Schneefälle haben am Sonntag in Hessen zu erheblichen Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr geführt. Sturmböen entwurzelten in Nordhessen zahlreiche Bäume. Bis zu 150 Bäume stürzten dort auf Bundes-, Land- und Kreisstraßen, so dass mehrere Verbindungen gesperrt werden mussten. Auch im Stadtgebiet von Kassel stürzten Bäume um. Straßenmeistereien und Feuerwehren seien im Dauereinsatz, sagte ein Polizeisprecher.