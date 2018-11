Spätherbst startet mit Temperaturen um 17 Grad durch

Offenbach (dpa/lhe) - Mit extrem milden Temperaturen startet der Spätherbst in Hessen noch einmal richtig durch. Dabei werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag vor allem im Rhein-Main-Gebiet Spitzenwerte von bis zu 17 Grad erreicht. «Allerdings bedeutet das nicht immer Eitel Sonnenschein, vielmehr kann teils zäher Nebel oder Hochnebel das freundliche Wetter vermiesen», kündigte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach an.