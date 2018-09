Spätsommer bringt bestes Ausflugswetter

Offenbach (dpa/lhe) - Blauer Himmel und Sonne satt: Der Spätsommer beschert Hessen an diesem Sonntag bestes Ausflugswetter. Nur zeitweise ziehen im Norden einige Wolkenfelder durch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach vorhersagte. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad. Ebenso schön und sogar noch ein bisschen wärmer wird es am Montag, die Werte steigen auf bis zu 28 Grad. Am Dienstag zeigt sich ein ähnliches Bild, im Rhein-Main-Gebiet kann sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Grund für das Hochsommerintermezzo sei der tropische Sturm «Helene», der sehr warme Luft aus dem Südwesten nach Deutschland bringe, erklärte DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn.