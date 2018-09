Spätsommer zeigt sich von seiner besten Seite

Offenbach (dpa/lhe) - Hessen kann sich in der kommenden Woche noch einmal auf den Sommer freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mitteilte, warten Temperaturen von bis zu 30 Grad, im Rhein-Main-Gebiet sogar bis zu 32 Grad. Verantwortlich dafür seien der ehemalige Tropensturm «Helene» und das Hoch «Rodesang», erklärte DWD-Meteorologe Markus Übel.