Spahn: CDU hat durchs Nicht-Debattieren Vertrauen verloren

Seebach (dpa) - Im Rennen um den CDU-Vorsitz hat Kandidat Jens Spahn mehr Mut zu Meinungen und Debatten von seiner Partei gefordert. Gerade in Mittel- und Ostdeutschland habe die CDU Vertrauen verloren «durch die Art und Weise, wie wir debattieren - oder eigentlich besser: zu oft nicht debattieren», sagte der Bundesgesundheitsminister am Mittwoch in Seebach in Thüringen.