Spargel sprießt kräftig und ist preiswert

Weiterstadt (dpa/lhe) - Der hessische Spargel wächst kräftig und die Preise sinken. «Jetzt ist er so günstig wie nie», sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Rolf Meinhardt, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Weiterstadt. «Spargelliebhaber können jetzt und nächste Woche richtig zuschlagen.» An Christi Himmelfahrt (10. Mai) und am Muttertag (13. Mai) sowie voraussichtlich auch an Pfingsten (20./21.) werde es viel Spargel geben.