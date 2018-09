Sparkassen in Hessen und Thüringen erwarten sinkende Gewinne

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Sparkassen in Hessen und Thüringen erwarten trotz Zuwächsen in den ersten sechs Monaten für das Gesamtjahr 2018 sinkende Gewinne. Es werde mit einem niedrigeren Betriebsergebnis gerechnet als im vergangenen Jahr, teilte der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen am Montag in Frankfurt mit. Zinstief und Regulierungskosten machen den Instituten zu schaffen.