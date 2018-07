Sparkassen spenden 500 000 Euro an Landessportbund Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die hessischen Sparkassen unterstützen den Landessportbund Hessen mit einer Spende in Höhe von einer halben Million Euro. Sportbund-Präsident Rolf Müller erklärte anlässlich der Übergabe am Donnerstag in Wiesbaden, die Anforderungen an den organisierten Sport würden immer größer - und damit auch der Finanzbedarf. Deswegen komme die Spende genau zum richtigen Zeitpunkt.