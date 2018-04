Sparkassenstiftung meldet Wechsel ihrer Direktorin

Kassel/Hannover (dpa/lni) - Sabine Schormann wird nach Angaben der Niedersächsischen Sparkassenstiftung neue Geschäftsführerin der documenta in Kassel. Die langjährige Stiftungsdirektorin (55) werde zum Herbst zur weltweit bedeutendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst wechseln, teilte die Stiftung am Mittwoch in Hannover mit. Der documenta-Aufsichtsratschef und Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) bestätigte die Personalie am Mittwoch.