Spaziergänger entdeckt Frauenleiche in einem Park

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Frankfurter Grünanlage geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Ein Passant habe am frühen Mittwochmorgen beim Gassigehen mit seinem Hund den leblosen Körper auf einer Wiese im Volkspark Niddatal liegen sehen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Identität der Frau war zunächst nicht bekannt. Das Opfer war nach Polizeiangaben vollständig bekleidet, blutverschmiert und habe Stichverletzungen am Arm gehabt. «Die äußeren Umstände deuten auf ein Tötungsdelikt hin», sagte der Polizeisprecher. Zur Todesursache werde ermittelt. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über den Fall berichtet.