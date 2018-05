Spaziergänger findet getötete Frau in Frankfurter Volkspark

Frankfurt/Main (dpa) - Ein Hundebesitzer hat beim Gassigehen in einer Grünanlage in Frankfurt eine Leiche gefunden. Die tote Frau lag blutverschmiert in einer Wiese im Volkspark Niddatal. Nach Angaben der Polizei fiel die 29-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Dies habe die Obduktion der Toten bestätigt, sagte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag. Details nannte sie «aus ermittlungstaktischen Gründen» jedoch nicht.