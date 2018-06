Sperling, Amsel und Kohlmeise häufigste Gartenbesucher

Wetzlar (dpa/lhe) - Der Haussperling bleibt der Star unter Hessens Gartenvögeln. Bei der 14. Zählaktion «Stunde der Gartenvögel» sei er am häufigsten gesichtet worden, teilte der Naturschutzbund Hessen (Nabu) am Dienstag in Wetzlar mit. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Amsel und Kohlmeise. Auch Blaumeise und Star gehören zu den häufigeren Gartenbesuchern. An der Aktion hatten sich in diesem Jahr 3375 Tierfreunde beteiligt, die 75 200 Vögel zählten. Allerdings beobachteten sie weniger Tiere pro Garten als im langjährigen Durchschnitt.