Sperrung: Eichenprozessionsspinner auf dem Mainradweg

Ein Nest mit Eichenprozessionsspinnern hängt an einem Baum. Foto: Bodo Marks/Archiv

Hanau (dpa/lhe) - Wegen des giftigen Eichenprozessionsspinners hat die Feuerwehr einen Teil des Mainradwegs in Hanau sperren lassen. Wie die Stadtverwaltung am Sonntag mitteilte, hat die giftige Raupe einen Bereich zwischen dem Amphitheater und der Kläranlage der Stadt befallen. Zum Schutz der Bevölkerung habe man etwa 300 Meter des Weges sperren müssen. Mitarbeiter eines städtischen Eigenbetriebs wollten den Schädling am Montag beseitigen, hieß es weiterhin.