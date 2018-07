Sperrung S-Bahn-Tunnel führt zu Ansturm auf Straßenbahnen

S-Bahn-Reisende aus Hanau und Offenbach können seit Montag außerdem wieder bis zur Haltestelle Mühlberg fahren und dort in die Straßenbahn nach Frankfurt umsteigen. Während der ersten Wochen der Tunnelsperrung fuhren die S-Bahnen der Linie S2 und S9 nur bis zum Kaiserlei. Nach Angaben der Bahn laufen die Bauarbeiten im Tunnel wie geplant. Die ersten Bahnen sollen mit dem Beginn des Schuljahres am 6. August wieder fahren. An dem neuen elektronischen Stellwerk wird seit fast vier Jahren gebaut, der Tunnel wurde deshalb allein in diesem Jahr bereits zum vierten Mal gesperrt.